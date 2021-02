SARONNO – Black out in centro. Poco dopo le 22,20 alle porte della ztl si è sentito un botto e poco dopo è mancata la corrente elettrica nell’ultimo tratto di via Manzoni e in via Roma a ridosso di piazza Libertà.

Molti i residenti della zona che hanno sentito un botto prima che la corrente elettrica saltasse lasciando diverse abitazioni al buio. Sul posto sono accorsi i carabinieri e la polizia locale per cercare di capire cosa fosse successo. Secondo alcuni testimoni il boato arrivava dall’ultimo tratto di via Roma all’altezza della Saronno Servizi. Risultano spenti lampioni e abitazioni private anche in parte di via Manzoni.

A dare le prime sommarie informazioni il sindaco Augusto Airoldi durante la seduta del consiglio comunale che però ormai era riservata solo ai consiglieri visto che il black out ha fatto saltare la diretta di Radiorizzonti impedendo ai cittadini la possibilità di seguire la seduta.

(seguono aggiornamenti sulle cause e sul ritorno della corrente elettrica)