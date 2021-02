SARONNO – E’ stato un guasto tecnico a provocare il botto seguito dal blackout registrato in via Roma poco dopo le 10,20.

Dopo i primi accertamenti i tecnici Enel arrivati sul posto in pochi minuti riferiscono che è saltato un cavo da 15.000 volt nella cabina all’altezza di via Roma 5 . Sono iniziati subito i lavori per sostituire il cavo danneggiato. Non solo. Per ripristinare la fornitura alle oltre 900 utenze rimaste senza luce e elettricità è in arrivo da Legnano un gruppo elettrogeno d’emergenza.

Sarà un intervento tampone visto che in nottata la corrente dovrà essere staccata per permettere i lavori di ripristino così come domani mattina.

Il blackout avvenuto nella cabina nei pressi della Giovanna d’Arco all’inizio di via Roma interessa anche il primo tratto di via Manzoni. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Saltata completamente a causa dell’assenza di corrente elettrica a Radiorizzonti la diretta del consiglio comunale che la maggioranza ha però deciso di proseguire malgrado l’impossibilità dei cittadini di seguire il dibattito.