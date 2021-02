SARONNO – E’ in programma stasera il secondo consiglio comunale di febbraio. Vista la situazione di emergenza sanitaria il consiglio comunale è stato convocato in videoconferenza alle 20. Per seguire la seduta dell’assemblea cittadina da casa è disponibile una diretta audio su Radiorizzonti (88 FM – www.radiorizzonti.org – digitale terrestre canale radio 880) e una diretta video su www.radiorizzonti.org

Due i punti all’ordine del giorno la presa d’atto della costituzione delle commissioni consiliari e miste e il piano attuativo ex Parma.

Questo secondo è sicuramente il cuore della seduta visto che sulla riqualificazione del comparto è in corso un animato dibattito. L’Amministrazione uscente ha difeso con forza il progetto con un recenete intervento del vicesegretario Lega Angelo Veronesi e dell’ex assessore Lucia Castelli mentre in campagna elettorale l’attuale maggioranza era stata molto critica sull’intervento contro il quale c’è anche stata una raccolta di firme.

