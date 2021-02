SARONNO – “In Lombardia ci sono pesanti ritardi nell’utilizzo del vaccino Astrazeneca“. La denuncia viene dal consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti del Partito democratico.

Come ricorda l’esponente del Pd, “secondo i dati forniti ieri dal Ministero della Salute sono state inoculate solo il 20 per cento delle dosi consegnate, contro il 38 per cento del Lazio e il 96 per cento della Toscana. Un ritardo imperdonabile anche in relazione al fatto che da oggi questo vaccino può essere somministrato alle cittadine e ai cittadini fino a 65 anni. Siamo in un momento critico e sul fronte vaccinale bisogna andare veloci. Ad oggi il piano predisposto da Regione Lombardia è inadeguato, come certificano i continui disservizi e ritardi”.

