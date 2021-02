SARONNO – Bandiera dell’Australia e momento di raccoglimento, al campo di softball di via De Sanctis dove si è radunato l’Inox Team Saronno. E‘ stato ieri dedicato al ricordo di Enrico Obletter, manager della Nazionale italiana e scomparso nei giorni scorsi, stroncato dal coronavirus. Obletter era di casa a Saronno, sia perchè diverse giocatrici saronnesi vestono la maglia azzura e sia perchè sua moglie è l’allenatrice dell’Inox Team, nella stagione 2020 finalista di serie A1 contro le campionesse del Bollate.

Sul diamante le giocatrici del Saronno hanno dato vita a qualche istante di raccogliemento, in memoria di Obletter, per il quale è sventolata la bandiera australiana, visto che lui era originario di Sidney. Il loro ricordo: “In questa meravigliosa giornata di sole siamo tornati ad allenarci in campo. Un passo alla volta, dobbiamo ripartire. Sappiamo che tu avresti voluto così. Sarà dura, ma tutti insieme combatteremo questo dolore, uniti, da vera squadra. Questo è il nostro minuto di silenzio per te. Ci manchi tanto. Ciao Enrico”. La Federazione italiana ha deciso di riservare un posto ad Obletter nella Hall of fame del softball italiano.

