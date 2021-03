Coronavirus, il sindaco Monza informa: la situazione a Mozzate

MOZZATE – Il sindaco Luigi Monza fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

Comunico a tutti i consiglieri e cittadini quella che è la situazione aggiornata al 27 febbraio inerente la crisi epidemiologica da coronavirus e delle persone interessate da essa. Attualmente, sulla base delle informazioni ufficiali (dati desunti dal portale Emercovid Ats Insubria) e di quelle in possesso per il tramite dei medici di base, le persone residenti nel nostro comune affette da coronavirus sono 30 (di cui due della popolazione minore studentesca), mentre le persone soggette alla misura di isolamento domiciliare preventiva sono 10.

Si evidenzia che dall’inizio della pandemia ad oggi, secondo i dati ufficiali vi sono stati 704 contagiati totali di cui 660 guariti, 14 deceduti e 30 attualmente positivi (come sopra evidenziato).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: sanificazione in una scuola della zona)

02032021