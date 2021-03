TRADATE – Il dato dei nuovi casi positivi al coronavirus delle ultime quarantotto ore indica per Tradate una crescita di +10 casi.

Ecco i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di 48 ore fa per il confronto):

Tradate: 1.456 (1.446)

Incrementi nelle Groane, sia nei centri principali come Limbiate che in quelli minori come Cogliate, Misinto e Lazzate. Aumenti anche tra Turate, Lomazzo e Mozzate.

Anche oggi tanti nuovi casi di positività al coronavirus in tutta la zona. Nel Varesotto oggi +336, nel Comasco +332 ed in Brianza +470.

In Lombardia a fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (9.1 per cento dei tamponi effettuati; ieri era 9.6 per cento). I guariti e dimessi sono stati 1.415. I decessi fanno segnare un +61 (ieri erano stati +59).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: staff ospedale di Tradate con il presidente della commissione regionale sanità, Emanuele Monti)

05032021