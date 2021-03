SARONNO – L’auto procedeva verso la Cassina Ferrara quando ha colpito nei pressi dell’attraversamento pedonale un 37enne lungo via Miola all’altezza del civico 39.

E’ questa, secondo la ricostruzione dei testimoni, l’incidente avvenuto ieri mattina poco dopo le 10,30. Dopo l’impatto con l’auto l’uomo si è rialzato e si è seduto sul ciglio della strada. Qui l’hanno trovato i soccorritori dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che gli hanno prestato le prime cure. Le sue condizioni non sono sembrate gravi e dopo le prime cure è stato portato, prima delle 11, in codice verde all’ospedale cittadino in piazzale Borrella. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale che ha regolato la circolazione per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza. Un intervento necessario visto che prima dell’arrivo dei vigili le auto sfrecciavano incurati delle operazioni di soccorso in corso.

I vigili hanno anche raccolto le testimonianze delle persone coinvolte e dei testimoni punto di partenza per ricostruire la dinamica del sinistro e quindi le responsabilità.

(foto della nostra lettrice Patrizia C)