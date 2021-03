Saronno, tamponamento in via Miola: un contuso

SARONNO – Tamponamento fra due auto ieri in via Bergamo a Saronno: il sinistro si è verificato nei pressi dell’incrocio alla rotonda di via Miola, uno dei punto più trafficati del sistema viabilistico della periferia cittadina. Il sinistro è avvenuto alle alle 15.45 e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno attivato i soccorsi facendo arrivare una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella: una delle persone a bordo dei veicoli ha infatti avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un uomo di 36 anni che è stato comunque medicato direttamente sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

La vigilanza urbana ha provveduto ad eseguire tutti i rilievi dell’incidente e ad interrogare tutti i presenti, obiettivo quello di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso in via Miola per un precedente incidente)

