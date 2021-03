“Servono 9000 euro per tuo nipote”: truffatore telefona agli anziani

ROVELLO PORRO – Sono stati presi di mira alcuni anziani, in particolari abitanti nella zona al confine sud del paese, vicino al quartiere Prealpi di Saronno. Tentate truffe telefoniche, avvenute negli ultimi giorni. Uno sconosciuto, probabilmente sempre lo stesso, che chiamava dicendo di essere un parente, e che il “nipote” aveva avuto un incidente, e che servivano subito 9.000 euro in contanti per toglierlo dai guai. Truffa già vista altrove, ed a quanto pare in questa occasione non c’è cascato nessuno. Anche se l’episodio, che sarebbe “fotocopia” rispetto a quello accaduto di recente anche nella vicina Rovellasca, non ha mancato di suscitare un poco di apprensione fra chi è stato chiamato.

In caso coe questi il suggerimento delle forze dell’ordine è sempre di diffidare ed approfondire, magari attraverso una chiamata a figlio o parenti, per non farsi abbindolare. Almeno stavolta al truffatore sarebbe andata male e ora sono in corso le indagini per identificarlo.

(foto archivio)

13032021