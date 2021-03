LOMAZZO – I carabinieri del comando di Lomazzo e della Compagnia di Cantù, all’esito di una mirata attività investigativa hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como nei confronti di tre ragazzi. Si tratta di un cubano, 20 enne, domiciliato in Como; di un italiano, 18 enne, domiciliato a Como; e di un altro italiano, 18 enne, pure domiciliato in Como, tutti per episodi connessi al reato di rapina aggravata in concorso.

La minuziosa attività d’indagine condotta dai due comandi dell’Arma ha riguardato due episodi di rapina, avvenuti nel mese di febbraio scorso, perpetrate a vario titolo dai malviventi con i seguenti modus operandi:

– a Cadorago, in data 9 febbraio, nel percorrere il sottopassaggio della stazione delle Ferrovie Nord, due persone venivano fermate bruscamente e con violenza dai 3 giovani i quali, con il volto travisato da mascherine e impugnando un martelletto rompivetro nonché brandendo un coltello, aggredivano i malcapitati anche con calci e pugni, facendosi consegnare il denaro in loro possesso e altri effetti personali.

– a Rovello Porro, in data 15 febbraio a bordo del treno delle Ferrovie Nord Como-Saronno, con il volto travisato da mascherine, si avvicinavano alle vittime e, mediante minaccia a mano armata e minacce di morte, s’impossessavano dei cellullari e di altri effetti personali dei due passeggeri;

Gli approfondimenti investigativi (condotti attraverso analisi filmati, escussione testi, individuazioni fotografiche, servizi di pedinamento, acquisizione elementi di riscontro), dunque, hanno permesso di delineare gravi indizi di colpevolezza.

L’attività investigativa della stazione di Lomazzo, dunque, attraverso attività tecniche, analisi sistemi di videosorveglianza ed escussioni testimoniali, ha portato all’emissione del provvedimento cautelare preso in carico dai militari che si sono dunque immediatamente dedicati alla localizzazione dei destinatari i quali, rintracciati nei propri domicili, sono stati trasferiti nel carcere comasco.

