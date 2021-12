x

VENEGONO INFERIORE / SARONNO – “Ieri sera ho partecipato all’iniziativa Miva, organizzata dai gruppi di centrosinistra della provincia di Varese dopo i terribili episodi di violenza che si sono verificati sulla tratta Saronno-Laveno Mombello di Trenord”. E’ il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astiti esponente del Pd, a riferire dell’iniziativa serale di sensibilizzazione.

Rimarca Astuti: “È inaccettabile che ancora oggi le donne non si possano sentire sicure nel prendere un treno in autonomia, per questo è necessario che si trovi una soluzione che permetta loro di viaggiare in tutta sicurezza ad ogni ora del giorno e su qualunque tratta. Regione Lombardia, da anni, investe ingenti somme in sperimentazioni, senza però riuscire a trovare una soluzione definitiva. Quello della violenza sui mezzi di trasporto è sicuramente un tema complesso da affrontare, ma tutte le istituzioni si devono impegnare a fondo per risolverlo. Ogni donna ha diritto a viaggiare senza paura!”

Nei giorni scorsi in una intervista trasmessa dal canale televisivo Sky Tg24 il maggiore Fortunato Suriano, comandante della Compagnia carabinieri di Saronno, ha chiarito come nel giro di poche ore sia stato possibile rintracciare ed assicurare alla giustizia i responsabili dell’aggressione e della violenza sessuale ai danni di una ventenne sul treno Saronno-Varese e di una ulteriore aggressione alla stazione di Venegono Inferiore.

(foto: un momento della manifestazione di ieri sera)

