GERENZANO – Ha trovato collocazione nella pavimentazione a mattonelle di quella che è diventata una vera e propria nuova piazza nel centro storico di Gerenzano: il riferimento va al grande medaglio di pietra con lo stemma del paese fatto realizzare dall’Amministrazione civica per caratterizzare l’area risistemata davanti al palazzo municipale di via Duca degli Abruzzi.

In passato lì c’era. e c’è stato per molto anni, semplicemente uno sterrato dove venivano lasciate le auto di chi si recava in Comune; l’ente locale ha predisposto il progetto di riqualificazione che si è concretizzato in questo periodo, con una riorganizzazione dei parcheggi ma anche e soprattutto una risistemazione di tutta l’area, con la nuova pavimentazione, gli spazi per i pedoni e le aiuole.

(foto: il nuovo medaglione di pietra con lo stemma di Gerenzano ha trovato la sua collocazione nella piazza che è nata dove c’era lo sterrato davanti al Palazzo municipale, nel centro del paese)

17032021