LAINATE – Ieri alle 18.30 a Lainate, a seguito di segnalazione da parte di privati cittadini, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un bar in zona centrale, dove hanno constatato la presenza di numerosi avventori in violazione della normativa volta alla prevenzione dal contagio del virus covid-19. In particolare, i carabinieri hanno notato, all’interno del dehors del bar, 18 persone; italiani, maggiorenni, seduti ai tavoli intenti a conversare ed a consumare bevande, nonostante la prevista chiusura imposta per le aree in “zona rossa” dell’emergenza per il coronavirus.

I militari hanno contestato la sanzione amministrativa a tutti gli avventori ed al 38enne italiano, gestore dell’esercizio commerciale, ed è stata disposta la chiusura temporanea del bar per 5 giorni.

