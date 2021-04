SARONNO – Incidente sul lavoro nel cantiere edile di via Pusterla in centro a Saronno, dove alle 12.15 di oggi sono accorse una ambulanza della Croce rossa saronnese, l’auto-infermieristica e le pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina e della polizia locale. Mobilitazione per un operaio, al quale era caduto addosso un cancello: per fortuna si è rapidamente ripreso, non ha patito gravi conseguenze ed è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale cittadino per essere medicato e per gli accertamenti medici del caso. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Gli accertamenti sull’accaduto, per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, sono stati eseguiti dagli agenti della vigilanza urbana.

L’accaduto, in pieno centro città, non ha mancato di suscitare la curiosità di molti passanti ed abitanti nelle immediate vicinanze; che hanno notato l’andirivieni dei mezzi di soccorso.

(foto archivio: i mezzi di soccorso sulla scena di una precedente emergenza sanitaria, sempre sul territorio del Saronnese)

