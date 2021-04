BASIGLIO – La storia si ripete, come nella prima di andata di C Gold anche nella prima di ritorno: nel pomeriggio odierno, sabato, la capolista Az Saronno ha nettamente battuto una malcapitata Milano3. E stavolta i saronnesi lo hanno fatto al domicilio dei meneghini, al Palabasiglio.

La cronaca – I primi punti li realizza la capolista, 1 su 2 per Pellegrini dalla lunetta. Poi si rivede il copione della gara di andata, con 21-8 per i saronnesi a due minuti dalla fine del primo periodo. I locali accorciano quindi un po’ ma è sempre l’Az Saronno che controlla la situazione senza troppi affanni con distacco consistente e non incolmabile solo grazie a Nicolò Tandoi che fa il possibile e l’impossibile per tenere in gioco la propria squadra. Si va al riposo sul 30-43. Nella seconda parte del match la musica non cambia con Saronno che si mantiene sempre saldamente in vantaggio con vantaggio sempre ad ondeggiare attorno ai +13. Nel finale il -10 di Milano3 che si rifà sotto quando mancano due minuti alla conclusione ma i roburini non si fanno sorprendere: 67-78 (14-26, 16-17, 20-20, 17-15).

Come sempre da inizio stagione, si è giocato a porte chiuse per l’emergenza coronavirus.

Saronno sarà di nuovo sul parquet già giovedì, contro Legnano.

I migliori -Fra i milanesi miglior marcatore Tandoi con 22 punti personali; sull’altro fronte ne ha fatti 18 Fusella. Ribalzi: 13 per Cinquepalmi del Milano3, 7 per Politi del Saronno; assist 7 per Colombo del Milano3 e 5 per Mariani della Robur.

(foto: una immagine dalla gara di andata)

