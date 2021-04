SARONNO – “La curva è in calo ma non bisogna abbassare la guardia”. E’ l’appello che arriva dal sindaco Augusto Airoldi intervistato da Gianni Branca sulla situazione contagi Covid in città.

“Al momento a Saronno – ha spiegato Airoldi – ci sono 164 positivi con una riduzione di -31 rispetto a 7 giorni fa. I guariti sono aumentati di 86 superando quota 3.300. Purtroppo sono aumentati anche i decessi: settimana scorsa ce ne sono stati 3 arrivando da inizio pandemia a 187”.

“Non abbassiamo la guardia – si raccomanda Airoldi – andiamo verso l’allentamento delle misure restrittive, rispettiamo le regole per non essere qui tra 15 giorni o tre settimane con una curva di contagi che torna a crescere”.

Le Rsa sono sempre covid free e continuano continuano con le restrizioni all’accesso dei parenti: “Comprensibile il dispiacere dei familiari dei pazienti per l’impossibilità di visitarli ma serve proteggerli da possibili contagi”.

