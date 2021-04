Furto a casa di Diletta Leotta, dopo Caronno un arresto anche a Cardano

CARONNO PERTUSELLA – Non si è fermata l’inchiesta per il furto a casa della giornalista sportiva Diletta Leotta e che aveva già portato ad un arresto a Caronno Pertusella. Le indagini sono andate avanti e nei giorni scorsi c’è stato un ulteriore arresto che la polizia di Stato ha compiuto a Cardano al Campo. In tutto a finire nei guai sono state 5 persone: si tratta di 4 uomini, originari di Italia, Croazia e Kosovo e fra i 26 ed i 45 anni, e di una ragazza romena di 29 anni. Due già si trovavano in carcere per un altro furto in appartamento, nell’abitazione della influencer Eleonora Incardona.

Da Diletta Leotta – nel condominio dove abita a Milano in zona Garibaldi – due dei malviventi avevano fatto da palo e tre erano entrati, quando non c’era nessuno, il 6 giugno dell’anno scorso rubando orologi, borse, gioielli e denaro contante; un bottino che era stato stimato in 150 mila euro di valore. Parte della refurtiva era stata ritrovata nell’alloggio di uno degli arrestati.

