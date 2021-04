SARONNO – Poco sport nel weekend per l’emergenza coronavirus ma qualche evento con protagoniste le squadre locali comunque c’è stato.

Calcio – In serie D nella trentesima giornata il match fra Caronnese e Sanremese, quasi uno spareggio per un “posto al sole”. Allo stadio di corso della Vittoria ha vinto la Caronnese, risalita così al quinto posto della graduatoria, l’ultimo utile per accedere ai playoff. Ed è stata una partita combattuta ed emozionante, e con tanti gol.

In Eccellenza, è stata giocata la seconda giornata, occasione speciale per l’Ardor Lazzate al debutto nel rinnovato stadio di via Laratta. Ma sul piano sportivo è andata male, ha vinto la Varesina di Venegono Superiore, con gol proprio all’ultimo minuto.

Passando la basket, è stata giocata sabato la prima giornata di ritorno del campionato maschile di C Gold con l’Az Robur Saronno sempre al comando della classifica. I saronnesi hanno espugnato il Palabasiglio, “casa” del Milano3.

Con commento finale dell’allenatore saronnese Tato Grassi, decisamente soddisfatto della prova della sua Az Saronno.

19042021