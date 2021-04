SARONNO – La nota dell’Amministrazione sull’attività dell’hub vaccinale ex Pizzigoni a Saronno.

Comincia la seconda settimana vaccinale per il centro Città di Saronno allestito all’ex scuola Pizzigoni di via Parini.

La scorsa settimana, nei sei giorni di apertura dell’hub, a Saronno sono state vaccinate 2288 persone, per una media di circa 400 inoculazioni al giorno: 1875 con siero AstraZeneca e 413 con siero Pfizer. Sono invece 45 i cittadini che, nella giornata di lunedì 12 aprile -primo giorno di apertura- sono stati rimandati alla vaccinazione all’Ospedale di Saronno per mancanza di dosi Pfizer.

A partire da oggi 19 aprile, sarà attivata una quarta linea vaccinale, che consentirà di aumentare la media giornaliera di vaccinazioni alla quota di 500, tante sono le prenotazioni quotidiane effettuate dal 19 al 24 aprile.

Si ricorda che, sempre da oggi, sono attive, attraverso il portale di Regione Lombardia, le prenotazioni per gli over 65. A questo proposito, per chi avesse bisogno di un aiuto nell’accesso al portale, sono disponibili i volontari di Saronno Amica (02.82398519)

19042021