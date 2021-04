Sindaco e tanta attualità sulle onde di Radiorizzonti Inblu

SARONNO – Un’altra settimana con tantissimi ospiti aspetta i radioascoltatori saronnesi e non solo. Gli appuntamenti principali, li troviamo come di consueto il Sabato, 24 aprile, assieme a Gianni Branca, che intervista, come ogni ultimo sabato del mese, nel suo “Il sindaco risponde” il Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. Tornando ai giorni precedenti, martedì 20 aprile, alle 11.29, con replica alle 21, sempre Gianni, ospita l’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive Giulia Corinna Mazzoldi. A seguire mercoledì 21 aprile alle 11.29, con replica alle 21, ospite di Antonella Colmegna e Gianni Branca la dott.ssa Chiara Grava del Polo saronnese di Psicologia che parleranno dell’effetto Covid-19 sui bambini. Il giorno seguente, giovedì 22, alle 10.29, con replica alle 19.13, Gabriella ospita il nuovo direttore del Villaggio Sos Raffaele Moccia e a seguire Aldo Terrieri responsabile della protezione civile di Saronno e dopodichè alle 11.29, con replica alle 21, Gianni ospita Micaela Alberio Damiazzi che ci parlerà di “horse therapy”. A seguire, venerdì 23, Iaia Barzani intervista: il Cardinal Gianfranco Ravasi Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura della chiesa, Gianni Vacchelli scrittore, saggista e Dantista e Daniela Pizzagalli con i suoi consigli letterari. Per terminare una settimana ricca di appuntamenti il consueto appuntamento del Lunedì, alle 9.30, a cura del prevosto di Saronno Don Armando Cattaneo e Carlo Legnani, a seguire, alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. E per finire il nuovo appuntamento del lunedì alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza.

Martedì 20 aprile – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.13, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. Dopodichè alle 11.29, con replica alle 21, Gianni Branca ospita l’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive, Giulia Corinna Mazzoldi. E per finire alle 21.30 “Life Style” a cura di Damiano Caron. Ospite della puntata Luca D’Alessandro,esperto di marketing, web, video e social.

Mercoledì 21 aprile – Per iniziare la giornata alle 10.29, con replica alle 19.13, Elvira Ruocco conduce Le Ville della Lombardia. A seguire, alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Milton Fernandez, Presidente “Festival della letteratura di Milano”. E per finire, alle 11.29, con replica alle 21, ospite di Antonella Colmegna e Gianni Branca la dott.ssa Chiara Grava del Polo saronnese di Psicologia che parleranno dell’effetto Covid-19 sui bambini.

Giovedì 22 aprile – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica alle 19.13 Gabriella ospita il nuovo direttore del Villaggio Sos Raffaele Moccia e a seguire Aldo Terrieri responsabile della protezione civile di Saronno. Dopodichè alle 11.29, con replica alle 21, Gianni ospita Micaela Alberio Damiazzi che ci parlerà di “horse therapy”. Venerdì 23 aprile – Alle 10.29, con replica ore 19.13, Iaia Barzani intervista: il Cardinal Gianfranco Ravasi Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura della chiesa, Gianni Vacchelli scrittore, saggista e Dantista e Daniela Pizzagalli con i suoi consigli letterari. Alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica” , con don Federico Bareggi, ed a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 24 aprile – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, Gianni Branca ed il suo consueto “Dalla parte del cittadino”, ospite Il Sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici. Alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini. Domenica 25 aprile – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 26 aprile – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza. E per finire, alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “STORIE DI GIOCHI”, dal nascondino al Sudoko, in cui si farà un breve racconto delle storie e di giochi, come sono nati gli aneddoti e le curiosità che li contraddistinguono.

Tutti i giorni dal lunedì a domenica, dalle ore 17.00 alle 18.00: SPAZIO UNITRE: L’Università delle Tre Età:

Lezioni della settimana: Lunedì 19: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni, Martedì 20: Claudio Borroni – Como Jazz, Mercoledì 21: Paolo Pignattelli – CRI, ieri, oggi, domani, Giovedì 22: Claudio Borroni – I grandi compositori.

FOTO ARCHIVIO RADIORIZZONTI NORBERTO TALLARINI