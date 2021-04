Panorama cronaca: caduta dalla bici a Uboldo. Pedone soccorso a Saronno

UBOLDO / SARONNO – Momenti di apprensione oggi pomeriggio in via per Cerro ad Uboldo per una caduta dalla bicicletta da parte di un pensionato di 74 anni. Sul posto, erano le 15.35, è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è presto arrivata l’ambulanza della Misericordia Arese, il cui equipaggio si è preso cura del ciclista. Le condizioni dell’uomo non sono apparse preoccupanti.

Caduta accidentale al suolo da parte di un pedone invece a Saronno in via Miola dove alle 17 è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese per prendersi cura della malcapitata, un’anziana cittadina di 90 anni. La donna è stata trasportata all’ospedale di piazza Borella per gli accertamenti del caso e per essere medicata, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti e di lei si sono presi cura i sanitari del nosocomio.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa saronnese in servizio in città per una precedente urgenza medica)

20042021