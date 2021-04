GORLA Nel tardo pomeriggio di ieri invece i Carabinieri della Stazione di Gorla hanno tratto in arresto un 32 enne della provincia di Varese sorpreso a cedere una dose di cocaina a un uomo della provincia di Milano. I militari che poco prima avevano perlustrato l’interno del bosco senza riuscire a individuare in un primo tempo lo spacciatore ma avendo rinvenuto tracce tipiche di attività di spaccio, hanno tenuto sotto controllo uno dei punti noti d’incontro e scambio tra spacciatore e acquirente e dopo poco fermavano in flagranza di reato il 32 enne al quale veniva sequestrata oltre la dose di cocaina oggetto della cessione, ulteriore sostanza stupefacente del tipo eroina e la somma di circa 200 euro. Identificato anche l’acquirente è stato segnalato alle autorità competenti e sanzionato per la violazione della normativa anticovid essendo proveniente da altra provincia.

(foto archivio)