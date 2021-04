SARONNO – Partitone stasera, e se lo potranno godere anche i tifosi: la capolista della C Gold è infatti ospite degli Knights Legnano: “Al PalaBorsani di Castellanza sfidiamo i cavalieri di Legnano con in palio punti pesantissimi per la classifica. Sarà una gara tosta, un grande derby, una cosa da Robur insomma” rimarcano con simpatia i dirigenti roburini, pronti a questa sfida assieme al coach Tato Grassi ed ai giocatori.

Arbitri designati sono Stefano Nespoli di Carate Brianza e Valerio Venezia di Sedriano. La gara sarà proposta in diretta sul canale Facebook “Be.Pi Sport” a partire dalle 20.30.

Si gioca per la 2′ giornata di ritorno del girone C regionale maschile; altre gare Expo Inox Mortara-Allumino Baj Valceresio; Esse Solar Gallarate-Sporting Milano3; Conforama Varese Academy-Coelsanus 7 Laghi Gazzada. Classifica: Az Robur Saronno 14 punti, Esse Solar Gallarate, Sporting Milano3 e Visport Knights Legnano 10; Conforama Varese Academy e Coelsanus 7 Laghi Varese 6, Expo Inox Mortara 4 e Alluminio Baj Valceresio 2.

Saronno è reduce dalla vittoria sul Milano3.

(foto: Az Saronno in azione di gioco in un precedente match)

22042021