SARONNO – Ultimi giorni di lavoro nel comando di piazza Repubblica per Michele Speciale che dopo dopo 13 anni prestati a servizio della polizia Locale saronnese andrà a coordinare il corpo della polizia locale di Calatafimi Segesta nel trapanese.

Classe 1981, laureato in scienze politiche e delle relazioni internazionali e in Giurisprudenza con un master in materia di Anticorruzione e trasparenza Speciale è stato un membro del direttivo dell’associazione di polizia locale Apollos e organizzatore e coordinatore di molteplici eventi formativi in favore del corpo saronnese e dei comandi limitrofi.

Negli ultimi anni ha collaborato anche per alcuni servizi esterni prestati in favore del corpo di polizia locale di Caronno Pertusella e Ceriano Laghetto in qualità di responsabile del servizio.

“Sono onorato di aver prestato il mio servizio in favore della comunità saronnese, divenuta in questi anni la mia famiglia adottiva ed altrettanto onorato di essermi dedicato con costanza ed impegno professionale alla stessa città alla quale rimarrò molto legato, concludo questo importante e credo singolare capitolo della mia vita”.

Tanti i saluti arrivati negli ultimi giorni: “Il distacco è sicuramente un’emozione soprattutto per la perdita dei rapporti umani tessuti giorno dopo giorno in questa società locale, luogo di nascita dei miei splendidi figli e di importanti traguardi professionali raggiunti, tuttavia ho voluto cogliere un’opportunità concreta e attuale, professionale e di vita presentatasi. Un nuovo inizio all’insegna di nuovi stimoli e tanta voglia di far bene”.

E conclude: “Rivolgo un ringraziamento ed un caloroso saluto a tutti coloro i quali ho avuto il piacere di conoscere e con cui ho condiviso questa magnifica esperienza. Particolare e caloroso abbraccio virtuale lo rivolgo indubbiamente alla fantastica squadra della Polizia Locale con la quale ho costruito e condiviso un importante percorso sia di vita che professionale, vissuto in questi indimenticabili anni”.

Ieri la consegna in comando di una targa e di un ricordo saronnese da parte dell’associazione Apollos. Agli in bocca al lupo per la nuova sfida professionale del comando e della città si aggiunge anche l’intera redazione de ilSaronno.

23052021