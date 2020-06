CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Va avanti la pulizia del “Bosco della droga” e arrivano nuove scoperte. Dopo la balestra, ieri mattina è stata dissotterrata una pistola. E’ stata ovviamente posta sotto sequestro dalla polizia locale – agli ordini del responsabile Michele Speciale – e sono stati avviati accertamenti per risalire alla provenienza e per capire se sia stata usata per compiere atti criminosi.

“Un’altra pistola, questa volta a salve, ritrovata oggi nell’ex Bosco della droga – rimarca Dante Cattaneo, vicesindaco cerianese che sta partecipando in prima persona alle attività di pulizia e bonifica – Siamo a quota 91 ritrovamenti grazie al metal-detector, ma soprattutto grazie al grandioso sacrificio degli uomini della polizia locale e del Gst! Azione, non parole!” La pistola va ad aggiungersi alla pistola recentemente portata alla luce e prima ancora alla scacciacani, al fucile a pompa e ai numerosi coltelli, oltre a lame di varie forme e dimensioni, coltellacci da macelleria, una falce, una accetta, persino una spada e 7 machete.

(foto: la pistola trovata nelle scorse ore, grazie al metal detector, sotterrata nel bosco della droga, che si trova ai margini della linea ferroviaria Saronno-Seregno)

