SARONNO – E’ stato l’onorevole Gianfranco Librandi a tenere a battesimo, questa mattina la presentazione del primo torneo Itf senior organizzato, con oltre 300 iscritti proveniente da tutto il mondo e ben 19 tabelloni di categoria dallo Sporting Club Saronno, con University of Tennis, grazie alla determinazione ad alla volontà di Antonio Altobelli.

“E’ una cosa a cui tenevo molto e su cui come Sporting abbiamo investito molto – ha spiegato Altobelli – l’abbiamo inseguito e voluto ed siamo riusciti a portare questo grado evento che richiede una grande organizzazione ancora più complessa perchè ci saranno dei rigidissimi controlli anticovid”.

Insomma una grande sfida messa in atto da queste due importanti associazioni sportive che legano “professionalità esperienza e passione”. L’evento sarà supportato dal Comune di Saronno non solo tramite il patrocinio ma con una auspicata collaborazione ad un progetto, in materia di sensibilizzazione alla tematica della disabilità nello sport.

A testimoniare la vicinanza la presenza del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore Gabriele Musarò che hanno ribadito l’attenzione dell’Amministrazione per lo sport, per la disabilità “anche con una serie di progetti ad hoc di cui abbiamo già parlato in Giunta anche in vista della ripartenza”.

Tutta la settimana, dal 3 al 9 maggio, sarà un vero e proprio evento dedicato alla promozione dello sport del tennis e della solidarietà. Si giocherà sui campi di via Garcia Lorca, in Saronno, dalle 9 del mattino fino a tarda sera, e nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 si svolgeranno finali e premiazioni con grande giornata di chiusura della manifestazione.

L’evento vedrà impegnati in una esibizione atleti della rappresentativa nazionale per il tennis in carrozzina sabato 8 maggio alle 11 trasmesso su Rai 1 nel programma “La vita in diretta”.

Altri momenti salienti che avranno luogo durante la settimana: presentazione ufficiale del programma proposto dalla University of Tennis (promozione al

tennis), la premiazione per la carriera tennistica dei migliori giocatori presenti e un players’ party per giocatori e sponsors.

Grande entusiasmo per l’onorevole Gianfranco Librandi che ha confermato la propria vicinanza alla società “decisamente rinata con Altobelli e il presidente Danilo Gusella” e l’importanza del prestigioso evento “qui c’è una tale energia e voglia di fare che a Wimbledon dovrebbero essere preoccupati”.

24042021