SARONNO – “Il tricolore come simbolo di libertà, democrazia, resistenza, lotta alla discriminazione e alle ingiustizie. Nonostante le restrizione necessarie per il contenimento dei contagi, il sindaco Augusto Airoldi e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli hanno presenziato alle sobrie celebrazioni di questa mattina, a cominciare dalla messa nella chiesa di San Francesco, per proseguire con le deposizioni delle corone d’alloro al monumento a Salvo d’Acquisto e al monumento ai Caduti Saronnesi: insieme a loro in corteo c’erano le forze dell’ordine, l’Anpi e il partigiano Aurelio Legnani”. Presenti anche i rappresentati delle autorità militari e delle forze dell’ordine cittadine. A riepilogare gli eventi ufficiali del mattino una nota dell’Amministrazione civica. Non si sono svolti eventi “pubblici” per evitare occasioni di assembramento, in linea con le disposizioni anti-covid.

(foto: un momento della cerimonia davanti al monumento ai Caduti saronnesi)

25042021