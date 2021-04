Saronnesi per la libertà: su ilSaronno Lazzaroni, Trebbi e Legnani, in diretta

SARONNO – In occasione dell’anniversario della Liberazione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ilSaronno ospita a partire dalle 10,30 sul canale Facebook, Youtube e sul sito “Saronnesi per la Libertà”, testimonianze e contributi inediti alla lotta di liberazione da parte dei saronnesi. Un momento organizzato dall’assessorato alla Cultura, sempre nel rispetto delle norme anticontagio.



Del resto il programma del 25 aprile rivisto alla luce della pandemia, vista l’impossibilità di organizzare il tradizionale corteo. Gli appuntamenti restano quelli tradizionali: si parte dalla messa alle 8.30 la Santa Messa nella Chiesa di San Francesco seguita alle 9.30 dalla deposizione della corona d’alloro al Monumento a Salvo D’Acquisto (nel parco di via Carlo Porta) e al Monumento ai Caduti Saronnesi (nell’omonima piazza).

Entrambe le celebrazioni si terranno “senza pubblico” alla sola presenza del sindaco Augusto Airoldi e del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli nel rispetto delle norme anti-covid.

Su ilSaronno anche una diretta play by play con gli eventi e la celebrazione del 25 aprile nel comprensorio e il presidio dell’assemblea antifascista in piazza Libertà.