FORT MEYERS – In trasferta sulla “west coast” della Florida, l’Italia del softball – con tante giocatrici del Saronno – si è messa alla prova domenica contro una delle squadre emergenti, il lanciatissimo Canada. Che non si è concesso distrazioni: a Fort Meyers si sono viste due partite sostanzialmente a senso unico, con le canadesi che hanno presto preso il largo. Un doppio test match comunque utile allo staff azzurro, nel quale c’è anche l’allenatrice dell’Inox Team Saronno, Giovanna Palermi, per avere indicazioni e studiare soluzioni in vista dei futuri appuntamenti ufficiali. Comunque sia, le due amichevoli delle scorse ore sono finite 10-1 e 7-1 per il Canada. Il meglio l’ha fatto vedere una “saronnese”, l’italo-americana Andrea Filler (foto, con la maglia del Saronno) che nella seconda partita ha messo a segno l’unico home-run per le azzurre, alla quinta ripresa.

Già oggi l’occasione di riscatto per l’Italia, sempre a Fort Meyers sono previste altre due amichevoli, sempre contro il Canada. Poi il ritorno delle italiane nel ritiro di Vero beach, sulla costa est, sempre in Florida.

Nella rosa azzurra ci sono anche della Rheavendors Caronno Pertusella Melany Sheldon, dell’Inox Team Saronno Brittany Albacherli, Priscilla Brandi, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini e la citata Andrea Filler.

26042021