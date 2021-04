Il Pd attacca la Lega sabato in piazza: “Assembramento pericoloso per contagi diffusi”

SARONNO – La Lega, anche a Saronno, si prepara a scendere in piazza contro il coprifuoco nell’emergenza coronavirus, per il Pd “un tentativo di assembramenti pericolosi e di contagi diffusi”.

Questo l’intervento di Valeria Valioni del direttivo del Partito democratico

Come ha detto ieri Enrico Letta in estrema sintesi: “Scelga, la piazza o Draghi” “ADel tutto disinteressata alla salute e alla sicurezza dei cittadini, dopo aver fatto le pulci all’hub vaccinale all’ex Pizzigoni ( che forse preferirebbe chiuso, con i saronnesi costretti a decine o centinaia di chilometri per vaccinarsi),

C’è una percentuale di cittadini, minoranza nel Paese, insofferenti alle regole e alle restrizioni che salvano la vita a tanti anziani e a tanti soggetti fragili. E’ a questa minoranza che la Lega strizza l’occhio, ignorando il tributo di 115.000 e più vite già sacrificate alla pandemia, ignorando la fatica e il sacrificio di tanti operatori sanitari che non conoscono da mesi un giorno di ferie, con ritmi incessanti e sfiancanti di lavoro. Ci auguriamo che non venga concesso il permesso per porre in atto questo tentativo di attacco alla salute pubblica; grave comunque l’averlo progettato e proposto. Una Lega di governo? Una Lega responsabile? E’ sotto gli occhi di tutti il doppiogiochismo dell’essere nel Governo e nel cercare contemporaneamente di minarne le decisioni e la credibilità. L’Italia non ha bisogno di forze politiche irresponsabili e interessate solo al proprio orticello.