SARONNO – Una petizione contro il coprifuoco è quella lanciata dalla Lega e a cui da voce, con una nota, il responsabile cittadino della sezione di Saronno Angelo Veronesi.

Ecco il testo integrale.

“Noi, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di tutte le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo.

La Lega Lombarda di Saronno aderisce alla raccolta firme e chiede a tutti di firmare la petizione on line. Aderisci subito, sottoscrivi la campagna andando qui: legaonline.it/nocoprifuoco

Bisogna fidarsi maggiormente del senso di responsabilità dei nostri concittadini evitando queste misure anti scientifiche. Il coprifuoco è una misura da Stato paternalista Sovietista che non si fida dei propri cittadini ed impone misure draconiane. Invece quello che è necessario fare è imporre dei protocolli di sicurezza a cui tutti si debbano attenere per poter riaprire. Non ha senso tenere chiusi coloro che si attengono a tutti i protocolli di sicurezza con la scusa che qualcuno non lo fa. Si facciano regole certe e si dia la possibilità a tutti di tenere aperto.

Sabato 8 maggio dalle 15 alle 18 terremo un gazebo in piazza Volontari del Sangue”.

26042021