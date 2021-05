LIMBIATE / SARONNO – “È stata avviata la procedura che, con l’approvazione da parte della Giunta comunale, consentirà l’intitolazione di Villa Medolago alla figura dell’ambasciatore Luca Attanasio”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale limbiatese del sindaco Antonio Romeo. La villa, in territorio di Limbiate, sarà recuperata e diventerà uno spazio culturale, come sognava Attanasio, nativo di Saronno e residente a Limbiate, ambasciatore d’Italia in Congo ed ucciso a febbraio nel corso di una sparatoria avvenuta nel Paese africano.

Il recupero e l’intitolazione della villa è “un passaggio fortemente voluto dal sindaco Romeo che, con la condivisione del consiglio comunale, si è fatto interprete del desiderio della comunità limbiatese per rendere onore ad un concittadino che rappresenta un punto di riferimento e un esempio per molti, soprattutto per i più giovani. Nel frattempo sono già iniziati i lavori all’interno dell’area della villa con l’obiettivo di pulire e rendere fruibile il grande parco” viene rimarcato in una nota dell’ente locale.

(foto grande: Villa Medolago, piccola l’ambasciatore Luca Attanasio)

