LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – Prosegue il campionato di Eccellenza, arrivato alla quarta giornata, ma la gara Ardor Lazzate-Vergiatese prevista questo pomeriggio è stata rinviata a data da definirsi. Stesso discorso, e sempre a seguito del monitoraggio anti-coronavirus, per quanto riguarda l’incontro Brianza Olginatese-Sestese.

Per quanto riguarda le formazioni della zona, dunque, riflettori puntati sull’incontro Base 96 Seveso-Varesina che si gioca sul campo del brianzoli dalle 15.30; occasione per la capolista di Venegono Superiore si rafforzare la propria leadership contro una squadra che proprio nelle scorse ore ha cambiato mister, si è infatti dimesso Marco Mangiacotti e per ora in panchina andrà il vice Maurizio Taiana. Arbitro designato è Mirko Pelaia di Pavia, assistenti Riccardo Bonicelli e Michele Bevilacqua entrambi di Bergamo. Gara a porte chiuse come da norme anti-covid ma in diretta sulla pagina Facebook della Varesina calcio.

Eccellenza, 4′ giornata: Ardor Lazzate-Vergiatese e Brianza Olginatese-Sestese rinviate; Base 96-Varesina, Gavirate-Luciano Manara, Milano city-Pontelambrese; riposa la Castanese. Classifica: Base 96, Varesina e Brianza 6 punti, Sestese, Ardor e Milano city 4, Vergiantese e Pontelambrese 3, Gavirate, Luciano Manara e Castanese 1.

(foto: azione di gioco della Varesina in un precedente match)

02052021