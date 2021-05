SARONNO – La Lega torna in piazza: sabato 8 maggio dalle ore 15 alle 18 la Lega Lombarda Salvini Premier sarà in piazza Volontari del Sangue con un gazebo per incontrare i cittadini e “per fare conoscere le azioni leghiste contro un coprifuoco che non ha nulla di scientifico. Se sì rispettano i protocolli di sicurezza alle 21 – spiega Veronesi – non si capisce come sia possibile che alle 22 cambi tutto”.

Non manca poi una stoccata al Pd in merito alle iniziative organizzate in piazza: “Facciamo inoltre notare al Pd che l’amministrazione comunale ha incontrato 30 persone al Matteotti. Anche questo viene ritenuto un pericoloso assembramento oppure è stata solo una vergognosa polemica contro la libertà di dire qualcosa di diverso dalla loro falsa narrazione?

Se il gazebo lo organizza la Lega allora insorge il Pd sostenendo che è un pericoloso assembramento e guai a concederci il permesso. Se lo organizza l’amministrazione cosa dice il Pd? Lascio ai cittadini normali la sentenza. È evidente che il Pd vuole imbavagliare qualsiasi voce che possa opporsi alla loro narrazione falsa.

Ricordiamo che è necessario indossare bene la mascherina sempre al chiuso e all’aperto dove non si può garantire il distanziamento, mantenere le distanze e pulirsi adeguatamente le mani”.

(foto archivio)