SARONNO – Si è temuto il peggio per il 41enne che a bordo del suo scooter è stato protagonista dell’incidente avvenuto stamattina una decina di minuti prima delle 8. Fortunatamente però le sue condizioni non erano gravi come confermato dal personale sanitario che l’ha soccorso.

A chiarire la dinamica del sinistro saranno le forze dell’ordine intervenute dopo l’incidente per i rilievi del caso. La certezza al momento è l’impatto tra una vettura ed uno scooter all’incrocio tra viale Lazzaroni e via Stra Madonna alle porte di Saronno poco prima dell’ingresso autostradale.

Preoccupati per condizioni del 41enne alcuni automobilisti hanno messo in moto la macchina dei soccorsi facendo convergere sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. I soccorritori hanno rassicurato tutti i presenti e dopo le prime cure il 41enne è stato portato all’ospedale cittadino in codice verde.

L’incidente e le successive operazioni di soccorso e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica hanno provocato code e rallentamenti malgrado l’impegno di polizia locale e carabinieri per deviare e regolare la circolazione particolarmente intensa a quell’ora.