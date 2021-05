SARONNO / VAREDO – Le ripercussioni per quel che è successo a Varedo questo pomeriggio, sulla Saronno-Monza, si sono viste anche a chilometri di distanza, con traffico difficoltoso e rallentato, Alle 15 nei pressi dello svincolo della superstrada per Milano il territile schianto, fra una Toyota Yaris ed una motocicletta Ducati: il ciclomotore ha preso quasi subito fuoco. Dal vicino ristorante Mc Donald’s sono corsi fuori camerieri e clienti con gli estintori per provare a spegnere le fiamme, poco dopo l’intervento anche di carabinieri e vigili del fuoco ma per il poveretto non c’è stato niente da fare; troppo gravi le ferite riportate.

Si tratta di un uomo di 47 anni: il personale dell’ambulanza della Croce rossa subito accorsa e di quello dell’elisoccorso, proveniente da Milano ed atterrato nei pressi, non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità di quanto è successo.

