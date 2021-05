SARONNO / ORIGGIO – Incidente oggi sullo svincolo che collega l’autostrada A9 alle A8, in territorio di Origgio: è successo alle 13.15 quando si è verificata la caduta di un motociclista. L’uomo, di 56 anni, stava viaggiando in direzione di Como. Sul posto l’intervento della polizia stradale, che ha deviato il traffico, e di una ambulanza della Croce rossa di Lainate, ed è arrivata anche l’auto-infermieristica da Saronno. Il paziente è stato infine trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Auto fuori strada a Ceriano Laghetto: è accaduto oggi in via De Amicis alle 8.55: con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio è accorsa anche una ambulanza della Croce bianca. Ad avere bisogno di cure mediche una ragazza di 19 anni: per lei nulla di grave, non è stato comunque necessario trasportarla in ospedale.

A Saronno caduta accidentale in corso Italia: alle 16.10 l’intervento di una pattuglia della polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa saronnese il cui equipaggio si è preso cura di un pensionato 89enne, trasportato quindi all’ospedale cittadino; non risulta in pericolo di vita.

