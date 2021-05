UBOLDO – Stesso posto una settimana e mezza dopo, altro incidente in via per Origgio alla periferia di Uboldo dopo quello che si era verificato nel tardo pomeriggio del 29 aprile, lo scontro fra una utilitaria ed un pullman, che era costato la vita ad un automobilista. Oggi alle 16.45 l’impatto fra due autovetture ha causato tre feriti: ad avere bisogno di cure mediche una ragazza di 21 anni, una di 23 ed un uomo di 59 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con i carabinieri della Compagnia saronnese, una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed una della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

I militari hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica di quel che è successo e le eventuali responsabilità.

(foto: mezzi di soccorso in via per Origgio di Uboldo in occasione dell’incidente avvenuto lo scorso 29 aprile)

11052021