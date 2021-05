SARONNO – Grande cordoglio in città per la scomparsa di Giuliana Zegna in Giachino. Era la madre di Corrado Giachino, a cui dopo la sua prematura morte è stato dedicato il Memorial di Poesia e Narrativa diventato un punto di riferimento per il mondo culturale saronnese e non solo.

Giulia Zegna rimarrà nel cuore e della memoria della città di Saronno per il suo impegno, con il marito Alessandro (attivo in Auser), come volontaria dell’associazione Asvap4 di Saronno. Negli ultimi anni stava lottando contro la malattia ma non aveva mai fatto venire meno il proprio impegno nel sociale concretizzando anche la propria passione per la cultura.

Il funerale dell’82enne si terrà, nel rispetto delle normative anticovid dal distanziamento all’obbligo di indossare la mascherina, domani giovedì 13 maggio alle 11,15 alla chiesa parrocchiale Sacra Famiglia al quartiere Prealpi

“Era – il ricordo di chi la conosceva ed era stato vicino alla famiglia – una donna, mamma e moglie molto solare”.

(per la foto si ringrazia il fotografo Armando Iannone)

12052021