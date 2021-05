LAZZATE – Tutto come da programma allo stadio di via Laratta dove domenica pomeriggio i locali dell’Ardor Lazzate hanno battuto con un gol per tempo l’abbordabile Pontelambrese. A segno Cavalcante nel finale di primo tempo e raddoppio di Manta a metà ripresa.

Si è giocata la sesta giornata con turno di riposo per la Varesina di Venegono Superiore. Risultati: Ardor Lazzate-Pontelambrese 2-0, Base 96 Seveso-Vergiatese 0-0, Brianza Olginatese-Luciano Manara 3-1, Castanese-Sestese 0-0, Gavirate-Milano city 1-0. Classifica: Varesina e Brianza Olginatese 12 punti, Ardor Lazzate e Gavirate 8, Base 96 Seveso e Milano city 7, Sestese 5, Vergiatese 4, Pontelambrese e Luciano Manara 3, Castanese 2.

Ardor Lazzate-Pontelambrese 2-0

ARDOR LAZZATE: Bozzate, D’Astoli, Frigerio, Peverelli, Pedrazzini, Belotti, Ronchi, Romanò, Quaggio, Manta, Cavalcante. A disposizione Bizzi, Bonazzi, Pieri, Bigioni, De Vincenzi, Noviello, Ferrari, Corsini, Cannizzaro. All. Bonazzi R.

PONTELAMBRESE: Milani, Pelucchi, Calandra, Gerosa, Triveri, Galimberti, Ajouli, Cannataro, Aldegani, Panatti, Casiroli. A disposizione Pirovano, Poggio, Delorenzi, Compagnone, Galata, Karamoko, Magno, Niang. All. Rione.

Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto (Fantini di Busto Arsizio e Bonomi di Milano).

Marcatori: 39′ pt Cavalcante (A), 21′ st Manta (A).

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione in occasione di un precedente match di campionato)

