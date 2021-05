SARONNO – Sono stati passanti e residenti a richiedere ieri pomeriggio l’intervento delle forze dell’ordine per placare l’animata discussione scoppiata in via Cattaneo intorno alle 19.

Protagonisti dell’episodio due saronnesi ventenni che hanno dato vita, secondo una prima ricostruzione per futili motivi, ad una violenta discussione. Dalle parole si è ben presto passati alle mani tanto che sono arrivate diverse chiamate con la richiesta di un intervento non solo sanitario. Quando la pattuglia di turno della polizia locale è arrivata sul posto i due contendenti si sono subito calmati. Non hanno voluto spiegare le ragione della discussione ma hanno semplicemente detto che erano futili motivi. Uno dei due, un 26enne, è stato visitato sul posto dal personale sanitario e accompagnato al pronto soccorso dal mezzo della Croce Rossa di Saronno.

Fortunatamente tutto si è risolto rapidamente e probabilmente, salvo ripensamenti dei due protagonisti, la vicenda non avrà neppure strascichi legali.

(foto archivio)