CERIANO LAGHETTO – “È stato rinnovato per tutto il 2021 l’incarico alla nostra cara amica Shane, labrador antidroga”. A dare la buona notizia è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che è anche volontario del Gst, il Gruppo di supporto territoriale che si occupa di “monitorare” e ripulire i boschi della zona.

Come ricorda Cattaneo “ è vero che l’ex Bosco della droga è stato liberato da oltre un anno ormai, m a l’attenzione deve essere mantenute alta a 360 gradi in ogni angolo del paese. La prevenzione non è mai troppa, specie quando abbiamo a che fare con un’epidemia peggiore del covid-19: la diffusione della droga specie tra i giovani e i giovanissimi!”