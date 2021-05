ROVELLASCA / LOMAZZO – Due incidenti a Rovellasca, oggi. Alle 8.25 in via Carso l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù per un tamponamento fra due vetture. Una donna di 38 anni ed un uomo di 60 anni sono stati visitati e medicati, per loro nulla di grave.

Alle 8.35 altro tamponamento fra due auto in via 25 aprile sempre a Rovellasca, una persona è rimasta lievemente contusa ed è stata soccorsa dal personale di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

Alle 13 intervento di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per la segnalazione di una persona in difficoltà, in via Graffignana a Lomazzo: i soccorritori si sono presi cura di una donna di 47 anni, alla quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica.

(foto: una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo in servizio sul territorio)

18052021