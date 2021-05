Saronno, gazebata Lega in centro nel fine settimana

SARONNO – “La Lombardia riparte”: questo il tema della “gazebata” della sezione cittadina della Lega in centro a Saronno questo fine settimana. Presenta l’iniziativa Angelo Veronesi della sezione locale.

Torniamo tra la gente, in strada, in piazza, dopo oltre un anno in cui non abbiamo potuto farlo per le ovvie ragioni dovute alla pandemia. Nei prossimi due fine settimana, quello del 22-23 maggio e il successivo 29-30 maggio, la Lega sarà presente in piazza Volontari del sangue con un gazebo, per quattro giornate dedicate all’ascolto e al confronto con i cittadini e allo stesso tempo al tesseramento per l’anno 2021 per la Lega Salvini Premier.

La Lega è un movimento del popolo, tra il popolo. Torniamo dove dobbiamo essere, dove dobbiamo stare: tra la gente. Con due fine settimana di ascolto, per raccogliere le istanze e le problematiche dei cittadini e dei territori, e di confronto, per spiegare, anche attraverso la distribuzione di materiale divulgativo, quanto stiamo facendo al Governo del Paese con i nostri ministri e in Regione Lombardia con i nostri assessori, per far ripartire l’economia e il lavoro sul nostro territorio, ma anche le infrastrutture e altri progetti che stanno a cuore ai lombardi

Sabato 22 e 29 la Lega saronnese sarà in piazza Volontari del Sangue dalle 15 alle 18. Domenica 23 e 30 invece saremo presenti al mattino dalle 9:30 alle 12:30. Informazioni su [email protected]

Angelo Veronesi, responsabile Lega Lombarda Saronno

(foto: precedente gazebo della Lega in centro a Saronno)

21052021