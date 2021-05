CARONNO PERTUSELLA – I playoff della Rossella ETS Caronno Pertusella non finiscono alla seconda fase. Dopo aver perso la gara d’andata 2-3, infatti, gli uomini di Claudio Gervasoni hanno dominato la gara di ritorno contro lo Yaka Volley Malnate in tre set e staccato il biglietto per la terza fase del torneo valido per la promozione in serie A3.

Relativamente combattuto solo il primo parziale, in cui Piccinini e compagni si sono imposti per 25-22. La Rossella ETS Caronno Pertusella ha poi preso il largo ribadendo la propria superiorità con il 25-12 e il 25-12 che ha così permesso ai ragazzi di Claudio Gervasoni di conquistare il passaggio alla fase successiva.

Questo il commento pubblicato sui social della società gialloblù al termine del brillante e meritato successo: “Vittoria netta per 3-0! Una partita perfetta contro lo Yaka Volley Malnate. I nostri ragazzi ribaltano senza discussione il 3-2 dell’andata… conquistando così il biglietto per la semifinale PLAYOFF! Avanti così!”.