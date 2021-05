SARONNO – Buona la prima, per il Baseball Club Saronno che sul diamante di casa in via Ungaretti oggi, prima giornata del campionato di serie C, ha travolto i Malnate Vikings: questo pomeriggio è finita 10-0. Partenza dunque brillante per la formazione saronnese, che ormai da qualche settimana si stava preparando all’avvio della stagione ufficiale e che davvero non vedeva l’ora di ricominciare.

Nel sofball intanto, serie A1, si archivia il successo in trasferta dell’Inox Team Saronno sul diamante della formazione sarda di Nuoro, sabato.

Mentre la Rheavendors Caronno, sempre nella prima giornata di serie A1, si è tolta la soddisfazione di bloccare sul pareggio le campionesse d’Italia del Mkf Bollate, domenica pomeriggio al termine di due partite davvero di alto livello.

(foto archivio: il Bc Saronno in azione di gioco, in un precedente confronto proprio contro i Malnate Vikings, nella scorsa stagione agonistica sempre nel campionato di serie C)

23052021