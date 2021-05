GORLA – CASTIGLIONE OLONA – CARNAGO Mercoledì scorso, i carabinieri della stazione di Castiglione Olona e Carnago, con il supporto anche della polizia locale durante i servizi di perlustrazione delle aree utilizzati da spacciatori, individuavano un gruppo di persone che alla vista dei militari si davano alla fuga, dopo un breve inseguimento ne venivano fermati due, risultati poi essere assuntori acquirenti di sostanze stupefacenti per i quali è scattata la segnalazione alle competenti autorità, mentre altri tre riuscivano a darsi alla fuga. Ma proprio durante la fuga uno di questi perdeva un borsello con all’interno soldi contanti per una somma pari a circa 1500 euro e circa 200 grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi del tipo cocaina, eroina e hashish. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sono stati avviati accertamenti per risalire all’identità dei detentori.

Durante un analogo servizio condotto dai militari della stazione di Gorla nelle aree boschive a confine del territorio provinciale, tra i soggetti identificati nelle zone frequentate da acquirenti e spacciatori di stupefacenti è stato sorpreso un 38 enne di Mozzate che di fatto doveva trovarsi presso la propria abitazione poiché ristretto agli arresti domiciliari. L’uomo che in un primo momento aveva tentato di eludere i controlli dei carabinieri fornendo false generalità, è stato arrestato e denunciato per il reato di evasione e per aver fornito false dichiarazioni sull’identità personale.