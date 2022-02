x x

COGLIATE – E‘ stata allestita una “vasca di rifornimento” alla periferia di Cogliate dove da metà pomeriggio sta facendo la spola l’elicottero anti-incendio messo a disposizione da Regione Lombardia per frenare il rogo che è tornato a svilupparsi nei boscho delle Groane, di nuovo nella zona di Sant’Andrea di Misinto, come già successo la notte scorsa.

In zona stanno convergendo numerosi mezzi dei volontari dell’anti-incendio boschivo coordinati dal Parco delle Groane e dei vigili del fuoco, che stanno cercando di bloccare l’espandersi delle fiamme, favorito dal sottobosco particolarmente secco, considerato che non piove in modo consistente ormai da parecchio tempo a questa parte.

“L’elicottero di Regione Lombardia supportato da vigili del fuoco, dalla protezione civile e dal Parco delle Groane sta contenendo l’ennesimo innesco dell’incendio” conferma il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico.

(foto e video: l’elicottero anti-incendio di Regione Lombardia in azione a Cogliate)

08022022