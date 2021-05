SARONNO – L’Asst Valle Olona che gestisce gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno ha reso noti i dati dei pazienti colpiti da covid.

A oggi, 24 maggio 2021, sono ricoverati negli Ospedali Asst Valle Olona 96 pazienti Covid-19 così suddivisi:

a Busto Arsizio: 50 nelle aree Covid, di cui 3 con casco Cpap e 7 in Terapia intensiva; 3 in osservazione al Pronto soccorso.

a Saronno: 19 nei reparti Covid, di cui 3 con casco Cpap; nessun paziente in osservazione al Pronto soccorso.

a Gallarate: 27 nei reparti Covid, di cui 5 con casco Cpap; nessun paziente in osservazione al Pronto soccorso.

“Prosegue – afferma il direttore sanitario Claudio Arici – la riconversione dei posti letto con la progressiva riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere determinata dai pazienti con infezione da Covid. Da oggi al Presidio di Busto Arsizio saranno di nuovo disponibili i 6 letti di Unità coronarica. Al presidio di Saronno la disponibilità di posti letto nelle aree di chirurgia, ortopedia, otorino, urologia e ginecologia passa da 16 posti letto a 35 posti letto. Nel presidio di Gallarate i posti letto di Ortopedia e Chirurgia passeranno da 22 a 40 e, contestualmente, si stanno rendendo disponibili ulteriori posti letto di area medica sia a Gallarate che a Somma Lombardo”.